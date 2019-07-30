«Ювентус» может обменять Дибалу на футболиста «Манчестер Юнайтед» Лукаку

Итальянский «Ювентус» может произвести обмен аргентинского футболиста команды Пауло Дибалы на бельгийского нападающего английского клуба «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на британский Sky Sports.

По информации источника, агент Дибалы прибыл в Лондон на переговоры с руководством «Манчестер Юнайтед». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего аргентинца в €85 млн, 26-летнего бельгийца — в €75 млн.

Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года, ранее он играл за итальянский «Палермо» и аргентинский «Институто». В составе туринского клуба он четыре раза побеждал в чемпионате Италии, трижды становился обладателем Кубка и дважды — Суперкубка Италии. В сезоне-2016/17 аргентинец вместе с «Ювентусом» дошел до финала Лиги чемпионов. В минувшем сезоне форвард провел за итальянский клуб 42 матча, забив 10 голов и отдав пять голевых передач.

В составе сборной Аргентины Дибала сыграл 24 встречи, в которых отличился два раза и сделал четыре голевые передачи. Вместе с командой он стал бронзовым призером Кубка Америки 2019 года, забив победный мяч в матче за третье место против команды Чили (2:1).