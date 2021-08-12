Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку перешел из итальянского «Интера» в английский «Челси». Об этом сообщает пресс-служба миланской команды, передает ТАСС.

Соглашение рассчитано на 5 лет.

Форвард выступал за «Челси» с 2011 по 2014 год.

Лукаку 28 лет, в сезоне-2020/21 он принял участие в 44 играх за «Интер» во всех турнирах, забил 30 голов, отдал 10 голевых передач и стал чемпионом Италии. Бельгиец выигрывал чемпионат Бельгии в составе «Андерлехта», становился обладателем Кубка Англии с «Челси» (2012) и бронзовым призером чемпионата мира 2018 года со сборной Бельгии.

По итогам прошедшего сезона «Челси» занял четвертое место в чемпионате Англии, а также стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале английский «Манчестер Сити» (1:0). В среду лондонский клуб завоевал Суперкубок УЕФА, победив испанский «Вильярреал».