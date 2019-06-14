Японский премьер попросил Иран отпустить находящихся там под стражей американцев

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе завершившегося накануне визита в Тегеран обратился к руководству Ирана с просьбой отпустить находящихся там американских граждан. Он сделал это по личной просьбе президента США Дональда Трампа, сообщило в пятницу информационное агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

В Иране, по этим данным, находятся в заключении по меньшей мере четверо граждан США, включая бывшего военного, приговоренного в марте к 10 годам тюрьмы.

О реакции руководства Ирана на просьбу японского премьера не сообщается. В ближайшее время, по данным Киодо, Абэ собирается провести по телефону беседу с президентом США.

Японский премьер 12-13 июня посетил Тегеран, где встретился с президентом Хасаном Роухани и духовным лидером Ирана Али Хаменеи. Абэ, как сообщается, намеревался выступить посредником в налаживании диалога между Тегераном и Вашингтоном. Однако Али Хаменеи, по данным Kyodo, отверг идею переговоров с президентом США Трампом.

| 2019-06-14T07:36:31+00:00 14 июня 2019, 09:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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