Ялчин Адигезалов отметил юбилей в Измире

В крупнейшем концертном зале Эгейского побережья Турции — в Измире состоялся симфонический концерт, приуроченный к 60-летию со дня рождения и 30-летию творческой деятельности народного артиста Азербайджана, кавалера ордена «Шохрат», профессора Ялчина Адигезалова, сообщает Trend Life.

В Культурном центре Аднана Сайгуна в исполнении Измирского филармонического оркестра прозвучала Симфония No.2 Сергея Рахманинова. Маэстро посвятил исполнение симфонии памяти недавно ушедшего из жизни выдающегося дирижера современности Марисса Янсонса.

В честь 650-летнего юбилея великого азербайджанского поэта и философа Имадеддина Насими и Года Насими в Азербайджане на закрытии вечера было представлено выдающееся симфоническое произведение Фикрета Амирова «Сказание о Насими». Публика, переполнившая зал, устроила музыкантам восторженный прием. СМИ Турции уделило мероприятию большое внимание, телеканал TRT 2 «Культура» вел прямую трансляцию концерта.