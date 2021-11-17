Во время незаконных раскопок в районе Конак в Измире на глубине десяти метров были обнаружены две мозаики возрастом 2700 лет. Эксперты пришли к выводу, что они могли принадлежать римскому богачу, сообщает портал Arkeonews.
Специалисты из Управления по борьбе с контрабандой культурных и природных ценностей Управления полиции Измира пресекли незаконные раскопки в саду жилого дома, расположенном неподалеку от исторического базара Кемералты и руин Агоры. Это древняя часть города, где улицы настолько узки, что здесь не могут проехать автомобили.
На месте незаконных раскопок правоохранители обнаружили две мозаики размером 178 на 171 сантиметр и две римские колонны длиной 2 метра. Колонны специалисты датировали 753-509 гг. до н.э., ранним римским периодом.
Мозаики содержат изображение двух человеческим фигур с яркими петухами в руках, расположенных друг напротив друга. Как правило, подобные изображения встречались на полу в залах римских домов. Древние римляне считали их символами великолепия и богатства.
Сейчас район города, где совершены уникальные находки, взят под охрану, а «черные археологи» задержаны.