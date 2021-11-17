Специалисты из Управления по борьбе с контрабандой культурных и природных ценностей Управления полиции Измира пресекли незаконные раскопки в саду жилого дома, расположенном неподалеку от исторического базара Кемералты и руин Агоры. Это древняя часть города, где улицы настолько узки, что здесь не могут проехать автомобили.