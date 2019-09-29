ВВС Турции сбили прилетевший со стороны Сирии беспилотник

ВВС Турции сбили вошедший в воздушное пространство страны беспилотник, прилетевший со стороны Сирии. Об этом заявили в министерстве обороны Турции в воскресенье, 29 сентября.

Инцидент произошел в субботу, 28 сентября. Отмечается, что летательный аппарат шесть раз нарушил воздушное пространство страны. Турция в настоящий момент не знает, какому государству он принадлежал. Его сбили два истребителя F-16, вылетевшие с авиабазы İncirlik.

Ранее 27 сентября российское Министерство обороны заявило об уничтожении  120 беспилотников, которые пытались атаковать авиабазу Хмеймим в Сирии в течение последних двух лет.

| 2019-09-29T21:59:43+00:00 29 сентября 2019, 23:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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