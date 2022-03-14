Украина разрушила миф о «непобедимости» русской армии, эта война показала, насколько украинская армия продвинулась вперед за последние годы, заявил 13 марта в Telegram главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В качестве примера «военного мастерства» РФ он привел пример со «сбитым» украинским Bayraktar.

По информации Залужного, утром 13 марта в районе села Веселое Харьковской области российское ПВО сбило из ЗРК «Тор» на высоте 3200 российский беспилотник, который выдвигался для разведки на харьковском направлении. При этом российские военные доложили руководству об уничтожении Bayraktar ВСУ.

Когда российские военные начали расследование, чтобы выяснить, куда исчез их беспилотник, они обнаружили, что он был сбит их собственным ПВО, однако командование армии решило скрыть эту информацию.

«Вот так воюет «вторая по мощи армия мира», – подытожил Залужный. /gordonua.com/