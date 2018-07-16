ВВС США: Приобретение Турцией у РФ ракетных систем С-400 не пойдёт во благо НАТО

Командующий американскими ВВС в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс заявил, что приобретение Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 подорвёт боеспособность НАТО.

«Всё то, на что способны С-400 с точки зрения обретения ими возможностей лучше понимать потенциал (истребителя-бомбардировщика -ред.) F-35, несомненно, не идёт во благо коалиции (альянса — ред.)», — цитирует его ТАСС. Отметим, что заявление Фэрфорда следует в форватере стратегии Вашингтона, который отговаривает Анкару от покупки С-400 у Москвы.

Напомним, что о переговорах Турции и РФ по С-400 стало известно в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года, тогда же президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен. Турция стала вторым после Китая иностранным заказчиком системы и первым государством НАТО, которое получит от России С-400.

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