В Баку сегодня состоится благотворительный аукцион фотографий, организованный посольством Латвии в Азербайджане, Landmark, творческим обьединением F3.7 и Platform ART.

В качестве лотов будут представлены работы талантливых азербайджанских фотографов, участников выставочного проекта DEFOCUSED (Вне фокуса), развернутого в Бакинском Доме фотографии.

«Аукцион организован для популяризирования фотографии как произведения искусства. Организовывая такого рода мероприятие, мы привлекаем людей, которые по тем или иным причинам не успели посетить выставку», — рассказывает # известный фотограф, один из кураторов и участник проекта DEFOCUSED Эмин Mathers.

На выставке он представил работу под названием Oilbow.

«На аукционе у всех будет возможность виртуально посетить выставку с помощью инсталляции «портал в DEFOCUSED», а также пообщаться с авторами фотографий», — отмечает он, подчеркивая, что каждый гость сможет принять участие непосредственно в аукционе.

Начальная стоимость работ варьируется от 120 до 1400 манатов.

Куратор подчеркнул, что поскольку выставка была сфокусирована на решение экологических проблем в регионе, то все вырученные с продажи средства будут направлены НПО EcoFront для развития проекта по сбору и утилизации батареек.

Напомним, что участниками проекта DEFOCUSED также стали Лала Алиева, Лейла Мусаева, Чичяк Байрамлы, Шараф Нагиева, Заур Мирзоев, Нурлан Бабазаде, Тати Саттар, Орхан Гусейнов и Камил Аббасзаде.

Подводя итоги выставки, Эмин Mathers сообщил, что проект вызвал большой интерес у посетителей и уже дал свои результаты:

«Многие обратили внимание на нефтяные пятна на поверхности Каспия после моей работы Oilbow. Полным залом обсуждалось избыточное использование пластиковых и климатические изменения на встрече с Байрамом Ахундовым. Мы — Объединение фотографов F3.7union довольны результатом и мотивированы дальше организовывать выставки, давая голос фотографам и возможность делиться своей точкой зрения посредством творчества», — говорит он.

Отдельно стоит подчеркнуть роль в проекте посольства Латвии. Данное государство, как член ЕС, задействовано в программе «Зеленый пакт» и приложило много усилий для того, чтобы создать свободный и прозрачный энергетический рынок, улучшая окружающую среду и обеспечивая социальную гармонию, развитие зеленых технологий. Этим полезным и ценным опытом Латвия готова делиться с азербайджанскими организациями.