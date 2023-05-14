Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и супруга главы государства Эмине Эрдоган проголосовали на проходящих в стране выборах президента и парламента 28-го созыва.

Как сообщает Агентство Анадолу, Реджеп Тайип Эрдоган и Эмине Эрдоган проголосовали на избирательном участке в начальной школе «Саффет Чеби» в районе Ускюдар в Стамбуле.

Общаясь с присутствующими на избирательном участке журналистами, президент Эрдоган выразил надежду, что нынешние выборы «пойдут во благо турецкой демократии».

«Процесс голосования продолжается по всей стране без каких-либо проблем. Наши граждане в районе землетрясения также голосуют с большим энтузиазмом. Мы не столкнулись с какими-либо проблемами и в этом регионе», — сказал Эрдоган.

Глава государства призвал всех граждан страны воспользоваться своим правом голоса, отметив, что это «очень важно с точки зрения демонстрации силы турецкой демократии».