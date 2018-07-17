Встреча с минимальными результатами

Встреча в Хельсинки президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина завершилась практически без видимых результатов. Более того, как и предполагалось, ничего другого и быть не могло, так как каждая из сторон преследовала разные цели, которые совершенно не пересекались.

Характерно, что первоначальная и заявленная повестка переговоров была Трампом изменена явочным порядком. Во главу угла были поставлены вопросы глобальной безопасности. В этом ряду американского президента очень интересовали отношения с Китаем и возможность какой-то сделки с Россией в этом вопросе. Для Путина эта проблема находится где-то в глубине, если вообще считается таковой. Договариваться с американцами против своего большого соседа на востоке Россия не будет, ни при каких условиях в обозримой перспективе.

Следующая тема — Иран. Здесь нужно определенное разделение. Во-первых, противостояние Вашингтона и Тегерана, в том числе и приближающиеся санкции. Здесь Путин ничем Трампу помочь не сможет. Нет у него никаких реальных возможностей воздействовать на своего партнера. К тому же иранское руководство не может отступить под любым внешним нажимом. О чем было неоднократно заявлено. Более того, какая-либо форма сотрудничества между Москвой и Вашингтоном против Тегерана обернется повторением ситуации времен исламской революции, когда США были большой сатаной, а СССР — малой.

Во-вторых. По всей вероятности, было незначительное продвижение — это ситуация в южной Сирии. Москва и Вашингтон едины в том, чтобы иранские силы ушли из этого района, и на границе с Израилем была создана, как это предусматривалось соглашениями от 1974 года, демилитаризованная 80-ти километровая зона. Оба президента были едины в желании обеспечить безопасность северных границ Израиля и зафиксировать status quo на Голанских высотах. Вот как раз здесь у Москвы в отношении Тегерана есть небольшие козыри. Российские военно-космические силы не будут поддерживать сирийские правительственные войска и проиранскую шиитскую милицию вкупе с отрядами Хезболлы. В этом случае им придется довольно сложно под ударами израильской авиации и артиллерии. Тегерану и Дамаску это уж точно не понравится, но здесь Москва будет стоять на своем и по этому вопросу, судя по всему, удалось договориться.

В остальном проблемы обсуждались, но без видимого результата.

Вопрос Украины и аннексии Крыма Трамп откровенно сдал. Настолько, что Путин на совместной пресс-конференции проговорился. «Мы там провели законный референдум». Мы — это Россия по его словам. Кто дал такое право Москве, если это украинская территория. Отсюда слово законный к так называемому референдуму вообще не применимо. И Трамп на это вообще не отреагировал. Следующий вопрос: сохранение транзита газа через Украину после запуска газопровода «Северный поток-2». Трамп категорически против него, но также не добился от Путина никакого результата.

О Донбассе вообще ни слова, как будто нет вообще такой проблемы. И это накануне годовщины трагедии самолета МН-17.

Следующая проблема — вмешательство в американские выборы. Здесь американскому президенту тоже не удалось добиться даже заверений, что такого больше не будет. Во всяком случае, скандалы множатся, и аресты заочные и реальные продолжаются. В воскресенье в Вашингтоне арестована российская гражданка Мария Бутина, обвиняемая в преступном сговоре с целью работы в США в качестве иностранного агента без надлежащей регистрации в Министерстве юстиции. Отсюда всего один шаг до обвинений в шпионаже. И это сразу после выдвижения обвинений против 12 российских офицеров разведки.

В целом, несмотря на бодрые заявления Трампа, пиар от встречи в Хельсинки у него в целом больше негативный.

Не случайно мировая и в первую очередь американская пресса, бумажная и электронная, дают крайне негативные комментарии. Интересное единство демонстрируют либеральный телеканал CNN, упоминание которого вызывает у Трампа аллергическую реакцию и консервативный Fox News, обычно поддерживающий президента. Выступление Трампа в Хельсинки обозреватель Андерсон Купер из CNN назвал «позорным», а его коллега Нил Кавуто из Fox News — «унизительно неловким».

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, член комитета по вооруженным силам, обычно поддерживающий президента Трампа, заявил, что его выступление демонстрирует «слабость» США. Грэм написал в Twitter, что «Президент Трамп упустил возможность решительно привлечь Россию к ответственности за вмешательство в выборы 2016 года и выступить со строгим предупреждением по поводу будущих выборов. Этот ответ президента Трампа будет расценен Россией как признак слабости и создаст больше проблем, чем решений».

Бывший губернатор Калифорнии, актер и режиссер Арнольд Шварценеггер, тоже республиканец, опубликовал пост в своем аккаунте в Twitter, где крайне резко отозвался о главе Белого дома на встрече в Хельсинки. «Ты стоял там, как мелкая раскисшая лапша, как маленький фанат. Я задавался вопросом, когда же ты уже попросишь у него автограф или сделаешь с ним селфи».

Демократы возмущены еще больше. Бывший спикер конгресса, а ныне лидер меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси пишет, что «Каждый день я задаю себе вопрос: что у русских собрано на Дональда Трампа — по личным связям, по финансовым и политическим? Только ответ на этот вопрос может объяснить его поведение и отказ противостоять Владимиру Путину».

Тема досье на Трампа, которое есть в руках у Путина получила новое развитие. Как пишет газета The New York Times, «Его заявления настолько были далеки от политических целей Америки, настолько не совпадали с мнением других представителей его администрации, так необъяснимы во многих моментах, что очевидным становится вопрос, который уже давно сопровождает господина Трампа: может у России что-то есть на него?..».

Газета The New York Times говорит о подавляющем расхождении между президентом Трампом и его командой, подчиненными. Еще накануне саммита она писала, что «Трамп раскрывает объятия России, но его администрация сжимает кулак».

И эта версия получила подтверждение. Директор национальной разведки США Дэн Коатс без согласования с Белым домом, то есть со своим начальником президентом выступил с заявлением. «Мы дали ясную оценку вмешательству России на выборах в 2016 году и их текущим, повсеместным попыткам подорвать нашу демократию, мы будем и впредь предоставлять непредвзятую и объективную информацию в поддержку национальной безопасности».

Все это заставляет Трампа юлить и говорить, что он доверяет данным своей разведки, но также доверяет Путину. Как это может быть, если одно другому противоречит и никак не соединяется.

Все действия американского государственного аппарата свидетельствуют, что никакого сближения с Россией не будет. И от желания Трампа это никак не зависит. В демократической Америке настолько сбалансированы ветви власти, что любой российский агент в Белом доме на любом посту не сможет в одиночку повернуть руль государственного корабля. В данный момент этот корабль идет антироссийским курсом и чем дальше, тем быстрее и захватывает все большее пространство.

Если Трамп надеялся получить положительный пиар в ходе приближающихся выборов в конгресс, то встреча в Хельсинки ему добавила негатива и республиканцы это почувствовали. Не в последнюю очередь отсюда их такая негативная реакция.

Для Путина важен сам факт встречи, а не ее результаты. Ему необходимо показать подведомственному населению, что никакой дипломатической изоляции нет, и с Россией считаются. Сирийские договоренности будут максимально выпячиваться московской пропагандой, а обо всем остальном будут молчать. Да еще у Киселева и Соловьева на федеральных каналах без конца повторять, как Трамп выказывал уважение своему российскому коллеге. Как в известном анекдоте о том кто кого уважает, по какому поводу и в каком состоянии.

Характерна реакция в Украине на отсутствие упоминания о Донбассе и соглашательской позиции Трампа в отношении аннексии Крыма. Два года назад очень бы тревожились и наиболее отпетые кричали: «Зрада!» (Предательство). Ныне в украинской прессе и социальных сетях царит полнейшее спокойствие.

Армия показала, что она в состоянии страну защитить и у нее уже многое для этого есть. Да и Запад хотя воевать с Россией не хочет, но сдаваться и устраивать новый Мюнхен за счет Украины тоже не будет. Да и Америка ничего подобного своему президенту не позволит.

Каковы бы ни были субъективные намерения Трампа, следует к осени ожидать усиления американских санкций и новых скандалов по поводу шпионажа и вмешательства в выборы.

Логика такова, что холод между Москвой и Вашингтоном будет усиливаться, а температура отношений и далее снижаться. Такова объективная реальность. Сколько бы Трамп и Путин не встречались.

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