История – прекрасный учитель

В последние месяцы весь мир пристально следит за развитием событий вокруг Украины: начнётся ли крупномасштабная война или нет? А точнее, вторгнется ли Россия на территорию Украины?

Этот вопрос не теряет актуальность и ныне. После признания Россией независимости самопровозглашённых «ЛНР» и «ДНР» и ввода воинских частей на признанную мировым сообществом территорию Украины, вероятность вооружённого противостояния стала ещё более реальной. Хотя надежда на благоразумие Кремля ещё не испустила дух.

Так уж получилось, что, несмотря на географическую отдалённость от зоны развёртывания основных событий, и Азербайджан оказался, хоть и не основным, но всё же одним из акторов данного процесса. Официальный Баку демонстрировал на протяжении всего развёртывания конфликта уравновешенную позицию: признавая территориальную целостность Украины, параллельно демонстрировалась и лояльность к Москве. В принципе другого и не было дано. История – прекрасный учитель, и не воспользоваться её уроками просто грех. Но Азербайджан, точнее её политическое руководство не стало закрывать глаза на истинное положение дел и суровую реальность, и особенно в финальной стадии 44-дневной войны. Тогда было принято единственно верное и фактически безальтернативное решение. Грузино-украинского сценария для Азербайджана удалось избежать с минимальными, а самое главное — со временем восполняемыми, потерями.

Почему враг не был добит?

В Азербайджане нет, наверное, ни одного человека, который не желал бы увидеть развевающийся национальный триколор в Ханкенди, Ходжалы, Агдере, Ходжавенде. И в ноябре 2020-го года азербайджанская армия, практически разгромив основные силы сепаратистов, вышла к подступам Ханкенди – логова армянских националистов. Один последний штурм, и все вопросы бы были решены. Но именно в этот момент было подписано трёхстороннее соглашение между конфликтующими сторонами при участии России. И тогда, и сейчас некоторые недоумевают: как же так, почему враг не был добит? А ответ на этот вопрос следует искать именно в той суровой реальности, о которой было сказано выше.

Между 2008-м и 2022-м

Сегодняшние события вокруг Украины – практически полная копия грузинского вторжения России 2008-го года. И вторая Карабахская война, если образно выражаться, — посередине этих двух оккупаций, что намного облегчает анализ. Так вот, 14 лет назад, 8 августа, Грузия, также как и Азербайджан 27 сентября 2020 года, начала военную операцию по восстановлению своей территориальной целостности. Однако цель не была достигнута в виду вторжения российских оккупантов в Южную Осетию. Уже через несколько дней враг стоял на подступах к Тбилиси. И грузинам не оставалось ничего иного, как просто смириться с положением дел, понеся при этом ощутимые потери личного состава и техники.

Сейчас на дворе 2022-ой год, а воз и ныне там. Ни Южная Осетия, ни Абхазия мировым сообществом не признаны. Но от этого территориальной целостности Грузии ни на йоту не прибавляется. А сепаратисты живут в тени российских штыков, ни о чём не беспокоясь. Так вот, каждый может попрогнозировать: а возможен ли был подобный сценарий, если бы армия Азербайджана не остановилась?

Да, история не любит сослагательного наклонения. Но есть же простая логика и упрямые факты. Что могло остановить Россию в ноябре 2020-го года? Практически никто и ничего, как это мы наблюдаем в случае с Украиной. Хотя за Украиной сейчас практически весь мир, но за Азербайджаном же подобной дружной, хотя бы даже словесной, поддержки не было бы. Чего стоит только позиция Франции в Карабахском вопросе! А то, что Россия никак не заинтересована в решении Карабахской проблемы, ясно всем и уже давно. Как только Азербайджан восстановит территориальную целостность, Москве тут будет нечего делать. А терять Закавказье в планы Кремля не входит. Поэтому и в планы Путина никак не входило позволить азербайджанским войскам очистить свою территорию от армянских сепаратистов. Политическое руководство Азербайджана выжала максимум, и даже больше из того, что можно было сделать в той сложной ситуации.

Всё-таки разница большая

Может возникнуть и такой вопрос: а что выиграл Азербайджан? Ведь российский войска и так вошли в Карабах, и «стальной кулак» так и не добил армянскую нечисть. Но не скажите, всё-таки, разница большая.

Во-первых, ныне русские находятся в Карабахе не в качестве оккупантов, а миротворцев. Да, пусть они зачастую ведут себя по-хамски, открыто симпатизируя сепаратистам. Но мандат их пребывания здесь истекает в 2025 году. Понятно, что они не пожелают покидать Карабах и тогда. Но впереди ещё 3,5 года, и кто знает, какие события нас ждут впереди. А вот график ухода русских из Южной Осетии, Абхазии, «ЛНР» и «ДНР» никому не известен, его просто не существует. Да, весь мир требует, грозится, злится, топает ногами – и что? Какие из всего этого дивиденды получает грузинский и украинские народы? Ничего, кроме романтических словоизлияний.

Во-вторых, никто не гарантирует, что, вторгнувшись в Азербайджан, оккупанты ограничились бы защитой лишь тех территорий, над которыми на тот момент осуществляли контроль сепаратисты. И случись штурм только-только отвоёванных земель, признаем, ничуть не принижая достоинство наших воинов, результат вряд ли оказался бы в нашу пользу. Кроме мощи российской армии, нужно ещё учесть и тот факт, что никаких фортификационных работ там просто не успели провести, да и тылы не были полностью подтянуты.

И, в-третьих, и это может быть самое главное. Без единого выстрела были освобождены Кяльбаджарский, Лачинский и Агдамские районы. А это значит тысячи спасённых молодых жизней. Учитывая наисложнейший рельеф Кяльбаджара и Лачина, можно без тени сомнения сказать, что потери наступающей стороны там были бы колоссальными.

Смирились ли мы?

А как же в таком случае Ханкенди, Ходжалы, Агдере? Неужели эти земли навсегда потеряны для нас? Неужели Азербайджан смирился с подобным положением дел? Естественно, ответ отрицательный. Так не думает ни один азербайджанец. Если мы не в силах освободить эти земли сегодня, это вовсе не означает, что этого не будет никогда. Развитие истории – вещь непредсказуемая. Возвращения Шуши нам пришлось ждать более 28 лет. Очень хочется верить, что для водружения государственного флага Азербайджана над Ханкенди потребуется гораздо меньшее время. Нужно только выбрать подходящий момент. Как это было сделано осенью 2020 года.