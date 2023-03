Визит китайского лидера Си Цзиньпина в Россию вызвал поток противоречивых комментариев. От восторженных откликов российской пропаганды, до весьма скептических аналитических материалов, как западных экспертов, так и украинских.

В этом потоке как-то затерялись другие довольно важные события, которые стали некоторым дополнением к визиту.

Начнем с довольно сильных украинских ударов по Джанкою и Севастополю. В первом случае серьезно пострадала железнодорожная инфраструктура важной узловой станции Крыма. К тому же по данным украинской разведки был атакован и полностью уничтожен состав (составы?) с российскими крылатыми ракетами «Калибр» морского базирования.

Со всей очевидностью даже железнодорожная российская логистика находится не в лучшем состоянии в относительно глубоком тылу. Иначе невозможно объяснить, почему составы с ракетами застряли в узловом Джанкое, а не были сразу доставлены в Севастополь.

Мы уже не говорим о потере достаточно сложного и дорогого оборудования на многие миллионы долларов. К тому же производство этих, как и других ракет, сильно затруднено из-за недостатка комплектующих. Санкции дают о себе знать.

С ударами по Севастополю более сложная картина. Пока в открытом доступе есть только снимки и ролики с изображением больших взрывов в бухте и беспорядочной стрельбой россиян то ли по приближающимся дронам, то ли по свободно планирующим бомбам. Еще меньше информации об атаке на российские военные корабли морских дронов. Верить сообщениям местной власти, что их всех удалось ликвидировать, не приходится. Со всей очевидностью ВСУ осуществляет своего рода разведки боем с помощью дронов и других видов артиллерии в поиске уязвимых мест в обороне противника.

У российской армии огромные проблемы с бронетехникой. Мало того, что в бой посылают танки Т-62, выпуск которых был прекращен в 1975 году. Так их тоже не хватает. На фронте замечены танки Т-54\55. Их начали выпускать в 1952 и 1955 году соответственно. Сказать, что они устарели морально и физически — это ничего не сказать. Такой себе военный антиквариат. Если дело так пойдет, то дойдут и до Т-34, если они еще где-то остались. Иначе придется снимать с постаментов в российских городах.

И это происходит при том, что Великобритания будет поставлять в Украину снаряды с обедненным ураном. В Москве поднялся страшный вой на самом высоком уровне вплоть до Путина. Это грязные бомбы и Россия примет меры. Видимо слабо учились российские деятели в школе или им плохо объяснили, что такие снаряды стоят на вооружении российской армии и называются «Свинец-1». Другое дело, что их нельзя применять в танках Т-54\55\62 и не на всех Т-72, но это уже другое дело.

Обедненный уран является продуктом обогащения урана и используется в бронебойных снарядах в качестве сердечника, так как он гораздо дешевле вольфрама. Он не радиоактивный, но такой снаряд пробивает броню практически всех российских танков и БМП.

Перед тем как разгонять пропагандистскую волну следовало бы проконсультироваться со специалистами или вспомнить курс физики. Если вообще когда-то учились чему-нибудь и как-нибудь.

Однако дурной пример заразителен как ковид. Похоже, что в Иране решили ослабить или даже купировать внутренний кризис внешнеполитическими угрозами. В частности, Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупреждает Азербайджан о «решительном отпоре» в случае агрессии против Ирана, угрожая при этом президенту Ильхаму Алиеву.

В телеграм-канале КСИР показали атаку дронов-камикадзе на Азербайджан. Видео появилось после сообщений СМИ о решении Тегерана повысить уровень боевой готовности на границах с Азербайджаном и Арменией.

Похоже, что разрядка с Саудовской Аравией и визит товарища Си в Москву подвигли тегеранских теократов на попытку придать своему режиму большего международного веса. Однако, как бы не надорваться. Путин тоже думал взять Киев за три дня, а теперь мечтает о хоть каком-то перемирии. Как тут не вспомнить американскую пословицу attempt not to fly like an eagle with the wings of a wren — не пытайтесь летать подобно орлу с крыльями крапивника.

Здесь иранским ястребам стоит задуматься над тем, что на самом деле визит товарища Си в Москву был не столь успешным, как его пытаются изобразить обе стороны.

Китайский лидер ехал в российскую столицу в надежде повторить в том или ином виде свой ближневосточный успех. Ожидалось, что Путин согласится начать осуществлять китайский мирный план и об этом Си поговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако Путин закончить войну на такой основе отказался.

Интересно, что визит сопровождался бесконечным потоком славословий и взаимным расшаркиванием. Однако китайский старший брат все сразу расставил по местам. Первая же его фраза, что он уверен в будущем выборе российского народа и им станет Путин, по мнению очень многих напомнило раздачу ярлыка на княжение от хана Золотой Орды. Это было публичное указание Путину на его место. И в таких условиях российский лидер счел возможным не согласиться с высоким мнением.

Результат не заставил себя ждать.

Во-первых, Китай отказался поставлять оружие России, в котором она остро нуждается. Хотите воевать, воля ваша, но без нашего оружия и боекомплектов. Посмотрим на развитие событий.

Во-вторых, не был подписан договор о прокладке газопровода через Монголию «Сила Сибири 2» на что в Москве очень рассчитывали. Пекин в этом году купит 22 млрд кубометров газа — в 7 раз меньше, чем до войны потреблял Евросоюз. Стоимость этих поставок — $290 за тысячу кубометров, тогда как контрактные цены для Европы — $1000 в декабре прошлого года. Как пишет Reuters, у Газпрома катастрофическая ситуация с экспортом.

Тем самым надежды повернуть газовые потоки на восток рухнули. Заменить европейский рынок оказывается нечем.

В-третьих, Китай не будет поставлять в Россию критически важные для ее военной промышленности микросхемы. Они разработаны в США, производятся по американским технологиям и попадают под санкции. Нарываться с США в этом вопросе Пекин ради Москвы не собирается. Что-то купят через контрабанду, но для большого производства это просто капля в море.

Путину пришлось согласиться на китайские условия по торговле и прочих преференциях для бизнеса Поднебесной. Торговля будет за юани, что станет дополнительным рычагом привязки России. Здесь товарищ Си может быть доволен. Стоило ли для этого приезжать в Москву, вопрос остается открытым.

Раздражение Путина можно понять. И он в своей манере ответил. Как пишет издание ASTRA, на жителя Приморского края завели уголовное дело из-за шпионажа в пользу Китая. Следствие считает, что подозреваемый Лукин был завербован «кадровым сотрудником спецслужбы КНР Ян Шихэном» в городе Хайхэ. В 2020 году он вывез из России в Китай своего знакомого Яценко, который обладал информацией военного характера. Ранее уголовное дело было возбуждено против самого Яценко — за сбор и передачу сведений о российском ядерном вооружении, составляющих государственную тайну.

Своеобразный итог визита китайского лидера.

В тот момент, когда первые полосы были заняты визитом Си в Москву, в Киев приехал премьер-министр Японии Фумио Кисида. Его приезд держался в тайне до последнего. Эксперты считают, что визит лидера Японии стал ответом на укрепление китайско-российского сотрудничества.

В Буче Кисида почтил память жертв войны и возложил венок у церкви, где хоронили мирных жителей, убитых российскими войсками. «Я чувствую сильный гнев из-за совершенного здесь злодеяния» и добавил, что события в Буче стали потрясением для всего мира. Премьер Японии также пообещал украинцам приложить максимальные усилия «для восстановления мира в Украине».

Япония, учитывая требования ее мирной Конституции, пока поставляла небоевое снаряжение, например шлемы, пуленепробиваемые жилеты, дроны, топливные генераторы. Размер этой помощи составил $7 млрд. Из сообщений о переговорах Кисиды и Зеленского не следует, что японский премьер обещал Зеленскому переступить порог между нелетальной и летальной военной помощью.

Тем не менее, как пишут японские СМИ, с инициативой, предусматривающей расширение перечня стран, которым может быть открыт доступ к получению оружия из Японии, выступила группа депутатов парламента от правящей партии. В первую очередь, изменения касаются государств, столкнувшихся с внешней агрессией, в их число входит и Украина.

Вопрос поставок японского оружия Украине быстро решен быть не может. Основное содержание визита Кисиды состоит в послевоенном как военно-техническом, так и экономическом сотрудничестве. Японский бизнес проявляет большую заинтересованность в разворачивании бизнес контактов с Украиной практически во всех отраслях. В Токио прекрасно осознают, что после войны на восстановление Украины потребуются огромные средства и хотят в этом участвовать, в том числе и для своей пользы.

Здесь и политический вопрос. По мере того как Пекин усиливает свое влияние в России и на этой основе хочет доминировать в Азии, Япония стремится закрепиться в Европе и тем самым ограничить роль Китая на этом важном континенте.

На первый взгляд частный вопрос поставок оружия Украине требует пересмотра Конституции. Кисида давно сторонник такого действия и, похоже, что он нашел такую возможность через воюющую с Россией страну.

Так или иначе, но после завершения войны в Украине на первый план выйдет противостояние с Китаем и это затрагивает Японию непосредственно. Чтобы быть готовым к таким событиям Токио очень важно начать полное развертывание своего военно-промышленного комплекса и соответствующей армии. Так что визит Кисиды в Киев не менее важен, чем приезд товарища Си в Москву.