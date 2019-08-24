Военные музыканты Азербайджана принимают участие в международном фестивале «Спасская башня»

23 августа в Москве стартовал XII международный военно-музыкальный фестиваль, передает Report со ссылкой на Министерство Обороны страны.

В фестивале, в котором Азербайджан впервые принимает участие, нашу страну представляют военный оркестр Высшего военного училища имени Гейдара Алиева и Ансамбль песни и танца Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова.

Согласно условиям фестиваля «Спасская башня», который считается одним из крупнейших военно-музыкальных фестивалей, каждой команде будет отведено шесть минут. В течение этого периода оркестры будут исполнять песни и марши представляемых ими страны и других народов мира.

Фестиваль, в котором принимают участие свыше тысячи музыкантов, вокалистов и танцоров, продлится до 1 сентября.

| 2019-08-24T16:09:19+00:00 24 августа 2019, 18:54|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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