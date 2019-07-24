Во Франции экс-министра заперли в туалете и ограбили на 55 тысяч евро

Неизвестные ограбили парижское жилье экс-министра экономики Франции Тьери Бретона, заперев его вместе с супругой в туалете и унеся поживы более чем на 55 тысяч евро, сообщает в среду портал France Info.
Ограбление произошло в ночь на 21 июля в XIV округе французской столицы.
Бретон, в настоящее время возглавляющий группу компаний Atos, и его жена уже легли спать, когда двое одетых в черное неизвестных ворвались к ним в жилье и принялись избивать чету, нанося удары, в частности, по лицу.
Затем грабители стали угрожать бывшему министру пистолетами, требуя открыть сейф, где хранились украшения. Бретон подчинился, отдав драгоценности налетчикам. После этого владельцы дома и их водитель оказались запертыми в туалете. В это время грабители продолжили обследовать дом в поисках ценных вещей, а, закончив, пустились в бега.
Общая стоимость украденного, в числе которого — браслет с бриллиантами и слиток золота, оценивается в более чем 55 тысяч евро.
Расследованием ограбления занимаются столичные правоохранители.(РИА Новости)
| 2019-07-24T13:24:44+00:00 24 июля 2019, 14:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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