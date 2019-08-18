Власти Индии готовы обсуждать с Исламабадом только подконтрольный Пакистану Кашмир

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что если Нью-Дели и будет вести двусторонние переговоры с Исламабадом по проблеме спорного Кашмира, то это будут переговоры не о подконтрольном Индии Джамму и Кашмире, а о территории, находящейся под пакистанским контролем с 1947 года. Соответствующее заявление министр сделал в воскресенье, выступая с речью в штате Харьяна, передает ТАСС.

«Если переговоры с Пакистаном и будут вестись, то теперь это будут переговоры об оккупированном Пакистаном Кашмире» — цитирует Сингха телеканал NDTV. Он также подтвердил позицию правительства страны, согласно которой, прежде чем начнутся переговоры, Исламабад должен прекратить «поддержку террористов в Кашмире».

Отношения Индии и Пакистана в последнее время обострились, после того как индийское правительство 5 августа упразднило штат Джамму и Кашмир и создало в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат) Джамму и Кашмир и Ладакх. С этой целью парламент утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Исламабад резко осудил такое решение.

Территория древнего княжества Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в Кашмире нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от страны. Нью-Дели постоянно обвиняет Исламабад в поддержке террористов в Кашмире, Пакистан отвергает эти обвинения.