Венесуэла введены в оборот новые денежные знаки

На фоне гиперинфляции Венесуэла в четверг, 13 июня, начала вводить в оборот новые денежные знаки. Центральный банк в Каракасе сообщил о выпуске купюр номиналом в 10 тысяч, 20 тысяч и 50 тысяч боливаров.

В августе 2018 года в Венесуэле была проведена крупная деноминация национальной валюты, которая в результате лишилась сразу пяти нулей. Так, до сих пор самой крупной купюрой были 500 боливаров. В настоящий момент минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Венесуэле равен 40 000 боливарам. На эту сумму можно купить два килограмма мяса, а 500 боливаров может хватить лишь на одно яйцо, отмечает информагентство AFP.

Глубокий экономический кризис в Венесуэле привел к гигантской инфляции. В 2018 году ее показатель превысил 130 тысяч процентов. По оценкам Международного валютного фонда, в 2018 году инфляция в стране составила 1,37 млн процента, а в 2019 году — прогнозируется на уровне 10 млн процентов.