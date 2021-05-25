Жизнь так устроена, что чье-то горе парадоксальным образом может быть чьим-то счастьем. Нет, я сейчас не про итоги войн. Все проще. К примеру, скончался кто-то и где-то. Ясное дело, что семья, друзья и коллеги покойного плачут, страдают. В то же самое время, на этом горе зарабатывают моющие тело в церкви или мечети, продавцы места на кладбище, копающие могилу и иные работники сферы ритуальных услуг.

В одном южном городе случилось событие, также ставшее праздником для одних и горем для других. В ветреный вторник на южногородцев обрушилось счастье приговора от Штаба Удивительных Требований (ШУТ). Обычно тех, кто состоял в рядах ШУТов, очень сильно ругали. И было за что. Принимаемые ими решения поражали своей своеобразной логикой и приводили к долгим и бурным дискуссиям среди горожан, которые использовали не переводимую игру слов и местные идиоматические выражения.

Но сегодня ШУТ превзошел самого себя! Он принял решение разрешить южногородцам дышать полной грудью! Все, отныне не нужно будет надевать маску на открытом воздухе! Да, в это даже сначала не поверилось, но такой щедрый подарок ШУТ все–же сделал горожанам. Радовались миллионы. Но, как обычно в таких случаях бывает, нашлись и пострадавшие. В первую очередь — стражи порядка южного города. Недолго музыка играла для этой прослойки жителей города. Не все ништяки они успели получить от ситуации, когда без маски нельзя было передвигаться по просторам родного края. Ведь как было буквально за день до того, как историческое решение принял ШУТ? Выходила группа из охотников за штрафами в форме полиции на дело. Выходила всюду — на центральные улицы города, во дворы, в закоулки. Цель была проста и понятна — выполнить ежедневный план штрафов так, чтобы и «наверх» передать, и себе оставить что-то весомое, приятное. И таки оставляли! Не скажу, что это были миллионы, но на хлеб с маслом и черной икрой хватало. Некоторые даже автомобили успели купить. Были и те, кто ипотеку взял на многокомнатное жилье в новостройке, планируя отдавать ежемесячный взнос прибылью от охоты на не носивших маску на открытом воздухе горожан. И вот, по их доходам, я уже не говорю о планах и надеждах, нанесли предательский удар. Причем, заметим, аккурат накануне пляжного сезона, когда можно было сорвать большой куш.

Ведь в летнюю жару особо невыносимо было бы ходить с маской на открытом воздухе. Плюс, не в масках же заходили бы в море горожане и гости города! А это значит, что всех их можно было бы оштрафовать! Да так лихо, что потом деньги ляжку бы жгли тем, кто набил руку на ремесле обнаружения и обирания злостных неносителей масок. И вот накрылась вся эта лавочка медным тазом.

Теперь обнаглевшие от вседозволенности южногородцы будут ходить всюду, не прячась от полиции, не пытаясь от нее сбежать. Горожане могут позволить себе некоторое даже измывательство над теми, кого вчера так опасались, по многу раз прохаживаясь мимо них без масок и нанося тем самым стражам порядка невыносимые душевные муки. И никто не будет предлагать полицейским полюбовно решить вопрос, никто им не оставит номера своего телефона, чтобы оплатить в будущем услугой за услугу. В общем, связями нужными и прибыльными теперь больше не обзаведутся те, кто кайфовал в то время, когда ШУТ приговорил горожан к ношению масок на улице.

Как же эту боль перетерпеть? Невольно появилась мысль о необходимости выплаты компенсаций стражам порядка, которые лишились отныне привычных доходов. Впрочем, это был крайний случай. Проще, как полагали люди бывалые, немного переждать. Авось, после проведения важных спортивных мероприятий в южном городе, по окончании летнего сезона и массового заезда интуристов, на улице идейных борцов за денежные знаки снова перевернется грузовик с пряниками? Нужно только выучиться жить, нужно быть спокойным и упрямым, чтобы порой от ШУТов получать радости скупые телеграммы. Нааа-дееежж-дааа, их компас земной, ну а маски – награды за смелость! Как-то так.