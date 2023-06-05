Центральному банку предоставляется право выпускать инвестиционные денежные знаки.

Как сообщает #, это нашло отражение в предложенной поправке к закону «О Центральном банке Азербайджанской Республики», которая была вынесена на обсуждение сегодня на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.