Центральному банку предоставляется право выпускать инвестиционные денежные знаки.
Как сообщает #, это нашло отражение в предложенной поправке к закону «О Центральном банке Азербайджанской Республики», которая была вынесена на обсуждение сегодня на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Инвестиционные знаки, выпущенные Центральным банком, обязательно должны приниматься при осуществлении всех видов платежей по номинальной стоимости, зачислении на счета и денежных переводах на всей территории Азербайджанской Республики.