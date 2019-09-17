В Японском море задержали более 80 браконьеров из КНДР

Сотрудники ФСБ РФ задержали за браконьерство две рыболовные шхуны и более 80 граждан КНДР в Японском море, сообщает ЦОС ФСБ РФ.

Ранее сообщалось, что трое военнослужащих пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю получили ранения при нападении экипажа северокорейской шхуны в Японском море на осмотровую группу.