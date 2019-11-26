В WhatsApp появится новая функция

Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит автоматически удалять сообщения пользователя через определенный период времени. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
Опция «Удаление сообщений» появилась в бета-версии мессенджера 2.19.348 для операционной системы Android. Отмечается, что частично данная функция была реализована в более ранней бета-версии программы и носила название «Исчезающие сообщения».
В тестовой версии мессенджера опцию можно включить во вкладках «Информация о контакте» или «Групповые настройки чата», при этом в последнем случае использовать ее смогут лишь администраторы групп.
| 2019-11-26T10:43:53+00:00 26 ноября 2019, 12:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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