В Туркменистане запретили цветные диски

В столице Туркменистана — Ашхабаде — местные власти запретили устанавливать на автомобили колесные диски всех расцветок, за исключением серебристых, сообщает портал «Хроники Туркменистана» со ссылкой на информацию собственных корреспондентов.

Отмечается, что запрещена установка даже белых или темно-серых дисков.

По данным издания, у водителей машин с цветными дисками дорожная полиция забирает техническое удостоверение на автомобиль и отправляет на техосмотр. Документы автомобилисту возвращают после того, как он поменяет колеса или перекрасит их.

Сообщается, что многие автомобили марок Mercedes, Lexus и Toyota последних годов выпуска в стандартной комплектации оборудованы дисками темного цвета, поэтому даже новая машина, приобретенная в автосалоне, не соответствует новым требованиям.

В сервисах по обслуживанию автомобилей уже образовались очереди.