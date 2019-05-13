В Тегеране прокомментировали решение хуситов о передислокации сил в Йемене

Тегеран считает конструктивным решение хуситов о передислокации в Йемене, заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави, сообщает РИА Новости.

Ранее миссия ООН по поддержанию соглашения по Ходейде (UNMHA) сообщила, что хуситы начнут передислокацию сил из портов Ходейда, Салиф и Рас-Иса 11 мая.

«Шаг правительства в Сане, осуществленный ради поддержания стокгольмского соглашения, показывает решимость и приверженность правительства национального спасения Йемена диалогу и выполнению своих обязательств», — говорится в заявлении Мусави, который назвал решение «конструктивным».

Спецпосланник генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс заявил в середине апреля, что противоборствующие стороны в Йемене достигли соглашения по выполнению первого этапа плана передислокации сил. Первая фаза передислокации подразумевает вывод вооруженных формирований из Ходейды, а также портов Салиф и Рас-Иса.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения «Ансар Алла» продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме.

Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.