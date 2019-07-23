В США заявили, что могли сбить два БПЛА Ирана над Ормузским проливом

США могли сбить два иранских беспилотника в районе Ормузского пролива, сообщил командующий Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи.

«Мы полагаем, что было два дрона, их могло быть больше, о которых мы не знаем… Мы однозначно сбили один дрон, мы могли сбить и второй», — сказал он в беседе с CBS.

Ранее представитель Вооружённых сил Ирана заявил, что США не сбивали иранский беспилотник над Ормузским проливом.

Как предположили в иранском МИД, речь может идти об американском беспилотном аппарате.(RT Russian)