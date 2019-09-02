В США из-за приближения урагана «Дориан» отменили более тысячи рейсов

По данным сайта, больше всего рейсов отменены в штате Флорида. Отмечается, что более половины вылетов и прилетов отменены в аэропортах Форт-Лодердейл, Орландо и Палм-Бич.

В пятницу «Дориан» достиг редкой пятой, высшей категории. Ожидается, что он станет самым мощным за десятилетия. Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролины ввели режим ЧС, в Джорджии и Южной Каролине объявили эвакуацию, которая затронет в общей сложности 1,4 миллиона человек.