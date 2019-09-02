В США из-за приближения урагана «Дориан» отменили более тысячи рейсов

По меньшей мере 1054 рейса отменены в понедельник в США в связи с приближением урагана «Дориан», сообщается на сайте FlightAware, отслеживающем траекторию полетов гражданских самолетов.
По данным сайта, больше всего рейсов отменены в штате Флорида. Отмечается, что более половины вылетов и прилетов отменены в аэропортах Форт-Лодердейл, Орландо и Палм-Бич.
В пятницу «Дориан» достиг редкой пятой, высшей категории. Ожидается, что он станет самым мощным за десятилетия. Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролины ввели режим ЧС, в Джорджии и Южной Каролине объявили эвакуацию, которая затронет в общей сложности 1,4 миллиона человек.
| 2019-09-02T13:37:44+00:00 2 сентября 2019, 13:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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