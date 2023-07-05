Не менее 300 рейсов отменены в международном аэропорту «Схипхол» (Нидерланды) из-за штормовых ветров, в ряде районов страны из-за упавших деревьев перекрыты дороги.

Как передает # со ссылкой на «Интерфакс», об этом сообщило нидерландское Общественное радио.

«По некоторым районам страны минувшей ночью прошел ураган «Поли», это самая сильная буря, зафиксированная в Нидерландах в летнее время. Порывы ветра достигали 40 м/с», — сообщает радио.

Особенно от удара стихии пострадал север Нидерландов — провинции Северная Голландия, Фрисландия, Флеволанд и регион Эйсселмер. Там объявлен «красный» (один из самых серьезных) уровень погодной опасности. Сейчас буря перемещается в восточном направлении.

По данным метеорологов, такой мощный ураган летом — крайне необычное явление для Нидерландов, где сезон штормовой погоды длится с октября по апрель.