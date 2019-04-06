В Шамкире Мамедъяров проиграл, Раджабов сыграл вничью

Завершились встречи 6-го тура супертурнира ShamkirChesss 2019, посвящённого покойному азербайджанскому гроссмейстеру Вугару Гашимову.

Как передаёт Report, азербайджанские шахматисты Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов играли чёрными фигурами.

Ш.Мамедъяров проиграл болгарину Веселину Топалову. Это стало вторым поражением 34-летнего гроссмейстера в турнире. Раджабов же сыграл вничью с россиянином Александром Грищуком. Это стало 6-ой подряд ничьей 32-летнего азербайджанского шахматиста.

Отметим, что после 6-го тура турнирную таблицу с 4 очками возглавляют Магнус Карлсен и Сергей Карякин. Вишванатан Ананд, Давид Навара, Дин Лижэнь, Александр Грищук, Веселин Топалов и Теймур Раджабов каждый с 3 очками делят 3-8 места. Шахрияр Мамедъяров и Аниш Гири с 2 очками каждый занимают 9-10 места. Состоящее из 9 туров соревнование завершится 9 апреля.

| 2019-04-06T20:59:08+00:00 6 апреля 2019, 22:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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