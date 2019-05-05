В Северной Македонии пройдет второй тур выборов президента

Второй тур выборов президента Северной Македонии пройдет в республике в воскресенье. Первые президентские выборы после переименования бывшей югославской республики по завершении первого тура вызвали немалое беспокойство властей в связи непривычно низкой явкой избирателей и столь же низкой разницей в голосах между лидирующими кандидатами, вышедшими во второй круг.

Так, по итогам первого тура выборов, поддержкой большей части избирателей заручились Стево Пендаровски от правящего «Социал-демократического союза Македонии» (СДСМ), возглавляемого действующим премьер-министром страны Зораном Заевым, а также Гордана Силяновска-Давкова от крупнейшей в стране оппозиционной партии «Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия македонского национального единства» (ВМРО-ДПМНЕ). Согласно данным Государственной избирательной комиссии (ГИК), оппоненты набрали 322 581 и 318 341 голоса соответственно. При этом из борьбы за президентское кресло выбыл кандидат, поддерживаемый «Альянсом албанцев» и Движением «Беса», Блерим Река.

Если необходимый порог явки не будет достигнут, то вся процедура повторяется, а до момента назначения очередных президентских выборов исполнять обязанности главы государства, согласно закону, будет спикер парламента Северной Македонии Талат Джафери.