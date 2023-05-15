Ни один из кандидатов на пост президента не набрал на состоявшихся 14 мая в Турции выборах свыше 50% голосов избирателей, в связи с чем в стране пройдет второй тур голосования. Он состоится 28 мая, сообщил в понедельник в прямом эфире турецкого телевидения глава Центризбиркома Турции Ахмет Енер.

«Второй тур выборов президента пройдет в воскресенье, 28 мая», — сказал он.

По его словам, по состоянию на 15:15 по местному времени (совпадает с мск) по итогам вскрытия 100% избирательных урн действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51% голосов избирателей, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,88%, представитель политического блока «Ата» Синан Оган — 5,7% голосов избирателей.

По словам главы ЦИК, явка на выборы составила 88,92%.

Во втором туре за высший государственный пост в Турции будут бороться Эрдоган и Кылычдароглу. Победителем будет признан кандидат, набравший простое большинство голосов.