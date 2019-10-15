В Саудовской Аравии Путин обсудил военно-техническое сотрудничество

Военно-техническое сотрудничество России и Саудовской Аравии обсуждалось в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию в понедельник, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Обсуждалось военно-техническое сотрудничество», — сказал Песков.

«Обсуждается, имеются планы. Надеемся, что этот диалог тоже будет продолжаться», — добавил он.

Песков при этом не стал конкретизировать, было ли сказано лидерами двух стран что-то новое по возможности поставок в королевство системы ПВО С-400.