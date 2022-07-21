Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В публикации отмечается, что в рамках разговора была обстоятельно рассмотрена нынешняя концепция на мировом нефтяном рынке, а также акцентирована важность будущей координации в рамках ОПЕК +.

«С удовлетворением отмечено, что страны – участницы этого формата последовательно выполняют взятые на себя обязательства с целью поддержания необходимого баланса и стабильности на мировом рынке энергоносителей», — говорится в публикации.

Также Путин и наследный принц Саудовской Аравии обменялись мнениями о положении дел в Сирии с учетом итогов состоявшейся 19 июля в Тегеране встречи глав государств – гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.

Ранее Саудовская Аравия заявила о готовности довести добычу нефти до 13 млн баррелей в сутки. Об этом заявил наследный принц саудовского королевства Мухаммед бин Салман в Джидде на открытии саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) по безопасности и развитию с участием президента США Джо Бадена и лидеров 9 арабских государств.