Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся с официальным визитом в Исламской Республике Пакистан, встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов этой страны генералом Надимом Разой, передает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Накануне состоялась официальная церемония встречи. После исполнения государственных гимнов обеих стран министр обороны генерал-полковник З.Гасанов прошел перед почетным караулом.

Поприветствовав гостей, генерал Н.Раза выразил удовлетворение видеть их в своей стране. Было подчеркнуто, что дружественные отношения между Азербайджаном и Пакистаном, значительно развившись, вступили в новый этап.

Поблагодарив за приглашение, генерал-полковник З.Гасанов отметил, что между народами Азербайджана и Пакистана исторически существуют дружественные связи, которые, как и в других сферах, вносят весомый вклад в развитие двустороннего военного сотрудничества.

На встрече была особо подчеркнута значимость расширения взаимодействия между видами войск армий двух стран, организации взаимных визитов и дальнейшего развития сотрудничества.

Стороны обсудили военное, военно-техническое сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном, вопросы военного образования, борьбы с терроризмом и другие вопросы безопасности.