В России снова подорожал бензин

За неделю торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже оптовые цены на бензин в России выросли в среднем на семь процентов. Это повышение стало первым с конца мая, когда российские власти приняли меры по стабилизации розничных цен, пишет РБК.

С 10 по 17 августа цена бензина АИ-92 выросла на 6,7 процента (до 46,137 тысячи рублей за тонну), АИ-95 — на 7,4 процента (до 49,4 тысячи).

В качестве главных причин подорожания аналитики называют сокращение производства бензина на российских нефтеперерабатывающих заводах из-за их ремонта, а также ослабление рубля. Из-за него поставки на экспорт снова стали более выгодными по сравнению с продажей на внутреннем рынке.

37 просмотров
| 2018-08-18T11:38:40+00:00 18 августа 2018, 12:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

По теме

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss