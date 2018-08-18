В России снова подорожал бензин

За неделю торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже оптовые цены на бензин в России выросли в среднем на семь процентов. Это повышение стало первым с конца мая, когда российские власти приняли меры по стабилизации розничных цен, пишет РБК.

С 10 по 17 августа цена бензина АИ-92 выросла на 6,7 процента (до 46,137 тысячи рублей за тонну), АИ-95 — на 7,4 процента (до 49,4 тысячи).

В качестве главных причин подорожания аналитики называют сокращение производства бензина на российских нефтеперерабатывающих заводах из-за их ремонта, а также ослабление рубля. Из-за него поставки на экспорт снова стали более выгодными по сравнению с продажей на внутреннем рынке.

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