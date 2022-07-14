Новый виток цен на автомобильное топливо, как обычно, пришелся на темное время суток. Под покровом летней ночи бензин импортируемых премиальных марок побил психологический уровень в два маната.

Стоимость марки АИ-98 выросла сразу на 40 гяпиков — до 2 манатов 30 гяпиков за литр (предыдущая цена — 1,9 маната), АИ-95 начали отпускать за 2 маната. Избегая назвать вещи своими именами, пресс-секретарь ЗАО SOCAR Petroleum Узеир Габиббейли заговорил про «изменение» цен и сообщил, что на премиальные марки приходится лишь 9 процентов всего потребляемого у нас автомобильного топлива. Причина подорожания, говорит Габиббейли, дорожающая нефть и возросшие из-за глобальной инфляции транспортные расходы.

Еще за несколько дней до подорожания местные СМИ выступили с традиционными вопрошающими заголовками, а не поднимется ли бензин премиальных марок в нашей стране. В обычном стиле сопоставления цен, но не зарплат, гражданам рассказали о сравнительно более низкой его стоимости в Азербайджане, приводя стандартную для таких случаев выкладку. Мол, в других странах цены выросли, а у нас остаются на прежнем уровне. И даже если премиальные бензины поднимутся в цене, рядовых граждан это не затронет.

Как правило, такой информационный фон формируется в наших СМИ по стандартному механизму. Типовой шаблон со сравнительными данными, по задумке авторов, должен представить наши ценовые реалии в выгодном свете. Однотипные публикации обычно следуют постфактум, но на сей раз традицию решили нарушить. Кроме того, под занавес минувшего месяца служба по связям с общественностью SOCAR опровергла информацию про ограничения внутренних продаж марки A-95 PREMİUM и ее ближайшем подорожании. А пресса тем временем готовила население к «неизбежному росту цен».

Словом, поднадоевшая всем кампания по оправданию повышения рыночных, как утверждают в правительстве, цен началась задолго до самого повышения. Но объективность ее подходов оставляет желать лучшего, подметили специалисты.

«Сопоставляя цены на топливо в Азербайджане и зарубежных странах, следует исходить из двух ключевых обстоятельств, — делится в соцсети Facebook экономист Самир Алиев. – Во-первых, сравнивать нашу республику нужно со странами-экспортерами нефти, а во-вторых, сравнивать с развивающимися странами. Только так можно объективно оценить ситуацию, а она не в пользу нашего правительства, которое то и дело повышает цены.

Цены на автомобильное топливо регулируются у нас официально (АИ — 92) и неофициально (АИ – 95 и АИ — 98). Правительство не пожелало пожертвовать на удержание цены автомобильного топлива несколько миллионов из дополнительных миллиардных доходов, полученных от подорожавшего экспорта нефти и газа. А теперь перейдем к сравнению: литр бензина марки АИ-95 стоит в России 0,85 USD, Казахстане — 0,4 USD, Саудовской Аравии — 0,6 USD, Кувейте — 0,3 USD. Я уже не говорю про Иран, Венесуэлу, Анголу, Ирак, Нигерию. Но сравнивать с ценой литра топлива в Норвегии, где она достигает 2,4 евро, Нидерландами – 2,3 евро, США – 1,4 долларов, некорректно, поскольку это развитые страны и доходы населения там не идут с нашими ни в какое сравнение».

Руководитель Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан считает, что причиной подорожания премиальных бензинов является рост цены нефти: «До того бензин подорожал в сентябре прошлого года, когда нефть поднялась до 75 долларов. В конце января этого года баррель подорожал до 90 долларов, а в марте — до 135 долларов. После средняя цена нефти составляла 105 долларов. Если в течение 10 дней нефть поднимется еще на несколько долларов, нефтеперерабатывающие заводы будут корректировать цены».

А примечательно здесь то, что котировки барреля росли продолжительное время, но цены на топливо поднялись только сейчас. К тому же после последнего подорожания топлива нефть поднялась на 30 долларов. «Если цены на премиальные бензины рыночные, они должны были вырасти в феврале. А потом непонятно, как и за счет чего они держались все это время, — вопрошает аналитик в беседе с #. — Получается, компания, которая занимается реализацией этого бензина на нашем рынке, пять месяцев продавала его с убытком».

Цена премиальных бензинов не регулируется государством уже несколько лет, напомнил экономист Натиг Джафарли:

«Исключив эти марки бензинов из перечня товаров и услуг, цены на которые устанавливаются Тарифным советом, государственные органы тогда объявили о формировании конкурентной среды с участием нескольких компаний для корректировки цен. Но этого не произошло. Премиальные бензины ввозит в страну SOCAR – он же диктует цены, поскольку другие крупные игроки отсутствуют. Нет альтернативы и конкуренции. Правительство повышает цену через Государственную нефтяную компанию и делает это день в день с падением цены нефти. Еще месяц назад нефть стоила 130 долл., сейчас она опустилась до 99 долл., а SOCAR информирует, что причина подорожания – растущая нефть».

Даже если стоимость премиальных бензинов не регулируются Тарифным советом, сегодня в условиях рекордной инфляции правительству следует задействовать имеющиеся рычаги для удержания цен, считают экономисты. Наконец, подорожание вызвало шквал старых вопросов – почему Азербайджан, добывающий и экспортирующий нефть, импортирует бензин из-за рубежа? Еще лет десять назад правительство сообщало о намерении производить АИ-95, но результатов пока не видно. По сообщению SOCAR, АИ-95 планируется производить в стране в 2023 году, после оокончания ремонтных работ по усовершествованию нефтеперерабатывающего завода.

Нам же остается ждать и надеяться, что уж тогда-то цены на производимый в самом Азербайджане бензин точно должны упасть.