В рамках секретного проекта Google собирает данные американцев

Компания Google сотрудничает с одной из крупнейших систем здравоохранения США в рамках секретного проекта по сбору и анализу персональных медицинских данных миллионов американцев в 21 штате, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники и документы.

Инициатива Google получила кодовое название Project Nightingale («Проект Соловей»). Google запустила его в прошлом году совместно с системой медицинского обслуживания Ascension («Вознесение»).

В рамках проекта был получен доступ к результатам лабораторных анализов, диагнозам врачей и выпискам из медкарт. Эти данные представляют собой полную историю болезни миллионов пациентов, куда включены их имена и даты рождения. Газета уточняет, что пациенты и врачи не были поставлены об этом в известность.

Компания Google использует эти данные для разработки нового ПО на основе передового искусственного интеллекта и машинного обучения. Такая система направлена на отдельных пациентов и предлагает им изменить лечение. Газета также ссылается на документы и подчеркивает, что сотрудники американского холдинга Alphabet Inc., владеющего компанией Google, имеют доступ к информации о пациентах. Доступ также есть у некоторых работников Google Brain – исследовательского проекта Google в сфере ИИ.