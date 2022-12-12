Компания Google не стала включать Россию в список стран, участвующих в проекте «Год в поиске».

«Года в поиске» не будет», — заявили ТАСС в пресс-службе IT-гиганта.

На официальной странице проекта Россия также отсутствует в списке. В этом году в проект также не попали Беларусь, Казахстан, Китай, Латвия, Сербия и ряд других стран.

«Год в поиске» — ежегодный проект Google, в рамках которого компания демонстрирует самые популярные поисковые запросы на той или иной территории. Россия была участницей «Года в поиске» с 2016 года.

Согласно общемировому рейтингу самых популярных запросов 2022 года, словом года стала игра «Wordle». Также пользователи по всему миру часто искали новости, связанные с Украиной и кончиной королевы Великобритании Елизаветы II.