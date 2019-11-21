В поисках справедливости — вклад не вернем, но по кредиту платить обязан?

Пересмотреть отношение к заемщикам обанкротившихся банков, имеющих депозиты в этих кредитно-финансовых структурах, предлагает руководитель Центра экономического и социального развития (ЦЭСР) Вугар Байрамов.

«Банк обанкротился и не возвращает депозит клиента, однако по кредиту у него требуют сполна, — говорит экономист. — В этой связи наш центр получает многочисленные обращения. Думаю, пора разобраться с данным вопросом».

По свидетельству Байрамова, житель Билясуварского района Азербайджана Азад Махмудов имеет в одном из обанкротившихся банков депозит в размере 10 522 долларов США и кредитное обязательство в размере 13 800 манатов. На момент выдачи кредита клиент уже имел депозит в этом банке, и ссуда оформлялась, исходя из суммы этого вклада. После банкротства финансовой организации он не может вернуть свои деньги, поскольку вклад не застрахован, однако его вынуждают платить кредит вкупе с процентами.

«Иными словами, гражданин не может получить назад свои кровные, но должен платить по банковскому займу, — отметил Байрамов. — Примечательно, что руководство банка не несет ответственности за возврат таких вкладов, даже в том случае, если эти деньги были использованы непрозрачно. Гражданин же не может покрыть свой кредит в счет депозита».

Получается, что руководства обанкротившегося банка не несет никакой ответственности за вложенные туда деньги вкладчиков, однако граждане не освобождаются от своих кредитных обязательств перед банком. Экономист считает, что такая несправедливость вызвана пробелами в законодательстве. Ведь если банк, потративший деньги клиента, не отвечает за возврат его денег, почему же клиенты должны погашать свои долги финансовой структуре? Байрамов считает, что для решения проблемы следует усовершенствовать законодательство в этом пункте в контексте возможности взаимозачета взаимных обязательств клиента и финансовой организации.

«Наша организация предлагает внедрить механизмы взаимозачета, чтобы граждане могли погашать свой долг за счет депозита. Скажем, в банке на момент банкротства имелся депозит клиента в размере 17 877 тыс. манатов, а долг банку того же клиента составляет 13800 манатов, кредитную линию следует закрыть путем взаимозачета обязательств, и выплатить клиенту разницу в 4087 манатов», — экономист считает необходимым внести соответствующие изменения в действующее законодательство.

Тем временем прецеденты взаимозачета в местной практике уже имеются и это оправдано, если кредит и вклад были оформлены до банкротства. Однако, по данным банковского юриста Акрама Гасанова, иные заемщики находящихся в процессе ликвидации банков «принимают в дар» депозиты вкладчиков уже после банкротства финансовых структур, а потом обращаются в органы правосудия для взаимозачета обязательств. Таким образом, осуществляются мнимые сделки, цель которых — списание долга перед банком. А ведь это — средства кредиторов обанкротившейся финорганизации.

«Скажем, гражданин взял кредит в Bank Standard в 2014 году, и на данный момент его долг перед банком составляет $75,5 тыс. долларов. Обеспечением этого кредита является ипотека квартиры, расположенной по ул.Низами в центре столицы. И вот в начале июня 2017 года, уже после банкротства банка упомянутый заемщик заключил договор с одним из вкладчиков Bank Standard, вложившим в эту финансовую структуру $81 тыс. 180,76 — по заверенному нотариально договору, вкладчик подарил собственный вклад заемщику. Сразу после этого последний обратился в Фонд страхования для зачета долга», — говорит юрист.

Бакинский апелляционный суд в декабре прошлого года удовлетворил просьбу гражданина зачесть долг, а буквально пару недель назад это решение апелляционного суда оставил в силе Верховный суд. В результате Bank Standard даже остался должен заемщику 6 тыс. долларов. Это опасный прецедент, считает А.Гасанов, отмечая, что в ряде стран даже запрещается делать такое приобретение требования в отношении лица, вероятность банкротства которого очень велика. Не говоря уже о случившемся банкротстве. И цель запрета очевидна — должник не должен иметь возможность с большой скидкой купить требования к собственному кредитору, попавшему в предбанкротное состояние, либо уже ставшим банкротом, чтобы потом зачесть их в полной сумме. В таком случае отдельный клиент заработает, а кредиторы банка недополучат реально причитающиеся им средства. По мнению Гасанова, взаимозачет обязательств оправдан, если договоры по кредиту и депозиту заключались до банкротства финансовой структуры.