Франция. Париж. Есть такое расхожее выражение: «Увидеть Париж и умереть». Некогда красивая метафора, сегодня обретает иной смысл. Лучше не видеть Францию, которая вопреки божьим и человеческим канонам, устанавливает правила Содома и Гоморры. Франция, которая считает себя носителем христианских ценностей, отнюдь не против пошалить, словно в отместку Богу.

Франция особо не заморачивалась, греша против Всевышнего. И обильное возлияние вина, прелюбодеяние, мужеложство. И все эти богомерзкие деяния были списаны на веяние времени. Хотя, если ты родился под флагом галльского петуха, то кукарекать придется всю жизнь.

Но обидно другое. Свое «петушиное начало» французы пытаются привить всем обществам.

Так, министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера призвала применить санкции в отношении футболистов, отказавшихся участвовать в акции в поддержку ЛГБТ-сообщества во время матчей 35-го тура чемпионата страны.

Гениально и непостижимо. Эта особа, непонятно какого пола, ради «содомы и гоморры» предлагает забыть футбол, и мотивирует игроков найти в себе радужное и голубое.

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера продолжает свою «радужную» тему:

«В прошедшие выходные в рамках акции, проходящей в двух высших дивизионах французского футбола, игроки команд должны были провести матчи в футболках с радужной символикой. В общей сложности пять футболистов, уроженцев Африки, отказались выходить на матчи Лиги 1 из-за этих мероприятий.

Я глубоко сожалею, что у нас нет 100% игроков во Франции, которые находят себя в этом послании о недискриминации. Мы находимся в стране, которая всегда поощряла уважение к другим, к правам человека. Крайне важно, чтобы мы все могли найти себя в таком базовом послании о совместной жизни. Я думаю, что клубы должны вести диалог со своими игроками и применить санкции», — сказала она.

Последняя фраза поистине убойная по своей тупости. Если даже ты вколачиваешь в ворота соперника, то твой КПД на поле в виде конкретных голов, еще ничего не значит. Ты еще должен забить вне поля, или тебе забьют. Суть не важна. Главное, чтобы радуга играла всеми цветами.

Только вот в чем вопрос. В сборной Франции были такие знаменитости, как Мишель Платини, Зинеддин Зидан, Тьери Анри, Эрик Кантона и другие известные футболисты. Неужели они все были настолько толерантны и радужно либеральны? Эти известные футболисты играли на поле, без оглядки на тылы. Но вот последующим игрокам, которые рискнут выйти на поле, нет-нет, придется оглядываться. А что поделать: главное – не игра, главное – толерантность с разноцветными разветвлениями.

Кстати, главный тренер «Ренна» Брюно Женезио заявил, что не считает необходимым для Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) организовывать день борьбы с гомофобией.

В акции отказались участвовать футболист «Нанта» Мостафа Мохаммед и четыре футболиста «Тулузы».

Одним словом, французам придется выбирать: или представлять свои команды на международном уровне, основываясь на профессиональных футбольных качествах, либо мы на зеленом поле увидим радужных «милашек», которые достойно представят, оправдают и защитят галльского петуха.

Только вот, французский футбол от этого не выиграет. Но «христианской» Франции угоден извращенный содомит. И это у них называется правами человека…