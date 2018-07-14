В Перу министр и судья ушли в отставку из-за коррупционного скандала

Громкий коррупционный скандал привел в пятницу к отставке министра юстиции Перу Сальвадора Эреси и главы верховного суда города Кальяо Вальтера Риоса.

Причиной скандала стали опубликованные записи телефонных разговоров, в которых, предположительно, Эреси, Риос и еще несколько судей обсуждали с подозреваемыми перспективы изменить то или иное судебное решение.

Об отставке Эреси попросил сам президент страны Мартин Вискарра. «Ради реформы системы юстиции я обратился с просьбой к министру Эреси уйти в отставку с поста. Времена, которые переживает Перу, требуют твердых действий», – написал Вискарра в своем микроблоге в Twitter.

Об отставке Риоса сообщил верховный суд Перу. «Президент верховного суда Кальяо представил свое прошение об окончательной отставке с поста верховного судьи исполнительному совету ВС. Расследование против него продолжится, так как прошение не освобождает от ответственности», — говорится в заявление высшей судебной инстанции.

 

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| 2018-07-14T09:12:32+00:00 14 июля 2018, 09:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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