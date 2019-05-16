В переговорах о ядерном разоружении Китай участие принимать не будет

Китай не намерен принимать участие в переговорах с США и РФ о трехстороннем соглашении о ядерном вооружении. Так официальный представитель МИД КНР Лу Кан в четверг на брифинге прокомментировал заявление заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, что такая позиция Китая неприемлема, сообщает ТАСС.

«Позиция Китая заключается в том, что страны с наибольшими арсеналами ядерного оружия должны выполнить свои обязательства по разоружению. Они должны продолжать выполнение двусторонних соглашений о контроле над вооружениями и продлить эти документы», — указал китайский дипломат.

«Наши ядерные силы поддерживаются на минимальном уровне, необходимом для поддержания национальной безопасности. Китай не будет принимать участия ни в каких переговорах о трехстороннем соглашении по ядерным вооружениям», — указал Лу Кан.