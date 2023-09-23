Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, принимавший участие в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (ООН), встретился со своим иранским коллегой Хусейном Амиром-Абдуллахияном.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Стороны обменялись мнениями о двусторонних и последних региональных событиях. На встрече было уделено внимание процессу реинтеграции лиц армянского происхождения, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана и процессу разоружения Азербайджаном незаконных армянских формирований.