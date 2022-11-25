Меньше чем через неделю после встречи в Праге Президент Франции Макрон в своем интервью раскритиковал Азербайджан и обвинил нас в том, чего мы не совершали. После этого последовала всем известная резолюция Сената Франции, которая является абсолютно неприемлемой и оскорбительной. Далее была еще одна антиазербайджанская резолюция Национальной Ассамблеи Франции, а затем — попытка Франции атаковать нас через Саммит Франкофонии. Это неприемлемо, так как Франкофония является гуманитарной организацией.

Об этом заявил Президент Ильхам Алиев 25 ноября на международной конференции «Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика».

Глава государства сообщил, что азербайджанская сторона имеет исходный текст, составленный Францией в тандеме с Арменией, который, по его словам, полон обвинений, инсинуаций.

«Но у нас есть друзья не только в Движении неприсоединения, но и в Европе. Таким образом, эта антиазербайджанская резолюция является чем-то формальным.

Учитывая все это, понятно, что Франция не может принимать участия в мирном процессе. И это не наша, а их вина, так как ни США, ни Россия никогда на официальном уровне не принимали чью-то сторону. Это означает, что встреча 7 декабря не состоится. И мы будем рассматривать другие альтернативы. Посмотрим, кто будет выполнять роль посредника и на какой платформе», — отметил Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что рассматривает выдвижение Пашиняном условия об участии в брюссельской встрече Макрона «как попытку сорвать мирные переговоры».