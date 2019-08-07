В парламенте Венесуэлы оценили госдолг республики в $160 млрд

Член постоянного комитета Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы по вопросам финансов и экономического развития Луис Стефанелли оценил объем внешнего долга страны в $160 млрд. Соответствующую оценку депутат дал, выступая на парламентских слушаниях, посвященных ситуации вокруг задолженности Боливарианской Республики. Законодательный орган находится под контролем политических противников исполнительной власти во главе с президентом Николасом Мадуро.

«Венесуэльский долг, по самым скромным оценкам, составляет не менее $130 млрд, а по самым смелым — $198 млрд, — приводит слова парламентария радиостанция Union Radio. — Это в среднем дает объем в $160 млрд».

По словам законодателя, перед тем, как обнародовать свои выводы, он провел консультации с рядом экспертов-экономистов, а также изучил доклад парламента по теме внешнего долга.

Комментариев со стороны правительства по поводу этих заявлений пока не поступало.(ТАСС)

| 2019-08-07T07:56:55+00:00 7 августа 2019, 09:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss