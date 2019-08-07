В парламенте Венесуэлы оценили госдолг республики в $160 млрд

Член постоянного комитета Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы по вопросам финансов и экономического развития Луис Стефанелли оценил объем внешнего долга страны в $160 млрд. Соответствующую оценку депутат дал, выступая на парламентских слушаниях, посвященных ситуации вокруг задолженности Боливарианской Республики. Законодательный орган находится под контролем политических противников исполнительной власти во главе с президентом Николасом Мадуро.

«Венесуэльский долг, по самым скромным оценкам, составляет не менее $130 млрд, а по самым смелым — $198 млрд, — приводит слова парламентария радиостанция Union Radio. — Это в среднем дает объем в $160 млрд».

По словам законодателя, перед тем, как обнародовать свои выводы, он провел консультации с рядом экспертов-экономистов, а также изучил доклад парламента по теме внешнего долга.

Комментариев со стороны правительства по поводу этих заявлений пока не поступало.(ТАСС)