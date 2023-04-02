Государственный внешний долг Египта вырос на 5,2% в четвертом квартале 2022 года и достиг $162,9 млрд по состоянию на конец декабря. Такие данные приводит в воскресенье министерство планирования и экономического развития арабской республики.

«Внешний долг Египта вырос на 5,2% в четвертом квартале прошлого года и достиг $162,9 млрд на конец декабря по сравнению с $154,9 млрд в сентябре», — приводит информацию ведомства портал Al-Youm Al-Sabia. По этим данным, в годовом исчислении показатель увеличился примерно на 12% по сравнению с концом декабря 2021 года, когда он был зафиксирован на отметке $145,5 млрд.

Как сообщили в министерстве, во втором и третьем кварталах 2022 года задолженность снижалась, а затем стала увеличиваться.