В Париже на акциях «желтых жилетов» задержали более тридцати человек

Французские правоохранительные органы задержали более 30 человек в Париже, где в субботу проходят протесты «желтых жилетов», передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как передаёт портал France Info со ссылкой на префектуру полиции, к полудню парижская полиция задержала 31 человека.

Крупная манифестация «желтых жилетов» по согласованному маршруту от площади Данфера-Рошро ещё не началась. В настоящее время группа из нескольких десятков протестующих участвует в акции на площади Трокадеро.

Накануне стало известно, что новый префект парижской полиции Дидье Лальман принял решение о запрете манифестации «жёлтых жилетов» на Елисейских полях и в периметре, включающем президентскую резиденцию и Национальное собрание.