На антивоенных акциях, прошедших в городах России 24 сентября, задержаны 797 человек, сообщает правозащитный портал «ОВД-Инфо» в воскресенье, 25 сентября.

Больше всего задержаний в Москве. Правозащитникам известно о 390 гражданах, доставленных в отделения полиции. При этом в каждом отделе задержанных может быть больше, чем в опубликованных списках, подчеркивает «ОВД-Инфо».

В Санкт-Петербурге задержали по крайне мере 142 человека. По данным газеты «Коммерсант», сотрудники ОМОНа в городе заблокировали шествие демонстрантов и пустили в ход электрошокеры и дубинки. В Новосибирске «ОВД-Инфо» известно о задержании 71 человека, в Перми — 26, в Томске — 19, в Уфе — 16. (DW)