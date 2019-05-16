В отношении «Бакинского метрополитена» возбужден иск на 1,6 млн манатов

ООО «Safe Life» подал в суд на ЗАО «Бакинский метрополитен».
Обратившись в Бакинский административно-экономический суд №1, ООО возбудило иск о взыскании средств.
В заявлении отмечается о заключении ООО «Safe Life» в 2013 году контракта с одним из управлений АО «Азертунельметротикинти». Согласно контракту, ЗАО «Бакинский метрополитен» должен выплатить ООО в общей сложности 1 600 577 манатов.
Рассмотрев иск и приложенные к нему документы, суд посчитал целесообразным вернуть иск. В ныне представленном в суд иске видно, что один из истцов — Тагиев Азад Гусейн оглу является физическим лицом и к иску не приложен документ, подтверждающий его статус частного предпринимателя.
Решением суда иск и приложенные к нему документы были возвращены.