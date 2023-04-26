В связи с проведением Гран-при Азербайджана «Формулы-1» с 28 по 30 апреля график работы Бакинского метрополитена будет продлен на два часа.

Как сообщает #, об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов.

«В период с 28 по 30 апреля станции метрополитена будут открыты для пассажиров до 02:00, с учетом времени завершения массовых культурных программ, предусмотренных на время проведения гонок. В воскресенье, 30 апреля, движение поездов на участке «Ази Асланов — 28 Мая» будет организовано с интервалом в 2,5 минуты», — сообщил Мамедов.