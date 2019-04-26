В Новой Зеландии мужчина украл 11 единиц оружия из полицейского участка

Полиция Новой Зеландии разыскивает мужчину, укравшего 11 единиц огнестрельного оружия из полицейского участка, следует из пресс-релиза, размещенного на официальном сайте полиции, передает РИА Новости.

После теракта в Крайстчерче, унесшего жизни 50 человек, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила о введении запрета на все боевое полуавтоматическое оружие и штурмовые винтовки на территории страны. В апреле парламент Новой Зеландии принял законопроект, вводящий запрет на полуавтоматическое оружие боевого типа, штурмовые винтовки и их детали.

«Одиннадцать единиц огнестрельного оружия находились в полицейском хранилище, об их местонахождении в данный момент неизвестно. Следует пояснить, что это было оружие не полиции, а разные виды оружия, представленные в качестве вещественных доказательств или переданные в полицию для уничтожения», — передает пресс-релиз заявление действующего начальника полиции центрального региона Сары Стюарт.

Сообщается, что в связи с кражей, которая произошла в городе Палмерстон 25 апреля, полиция разыскивает 38-летнего мужчину по имени Алан Джеймс Харрис.