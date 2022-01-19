Пятисотметровый мост Гомлексиз, располагающейся в турецкой столице Анкаре, был украден. Об этом сообщает Haberler.

Издание сообщает, что мост, капитально отреставрированный в 1978 году, был демонтирован двумя строительными дорожными машинами, после чего металл был вывезен и продан в другом месте. Уточняется, что снос происходил в течение четырех дней, а местные жители не обращались в полицию, так как полагали, что снос моста санкционирован властями и проводится в рамках государственного тендера.

Преступник, организовавший незаконный снос конструкции, был вскоре обнаружен по камерам наружного видеонаблюдения и арестован. Предположительно, за продажу железа ему удалось выручить более $37 тыс..